Blockzero Labs (XIO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Blockzero Labs (XIO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Blockzero Labs (XIO) teave Blockzero Labs is a DAO community of 5000+ Citizens from all across the globe. We give Web3 projects the community, capital, and connections they need to reach escape velocity. We are also passionate about launching innovative, original, and experimental ideas into the decentralized world. Ametlik veebisait: https://blockzerolabs.io Ostke XIO kohe!

Blockzero Labs (XIO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Blockzero Labs (XIO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 82.40K $ 82.40K $ 82.40K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 37.39M $ 37.39M $ 37.39M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 220.36K $ 220.36K $ 220.36K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.929384 $ 0.929384 $ 0.929384 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00220356 $ 0.00220356 $ 0.00220356 Lisateave Blockzero Labs (XIO) hinna kohta

Blockzero Labs (XIO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Blockzero Labs (XIO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XIO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XIO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XIO tokeni tokenoomikat, avastage XIO tokeni reaalajas hinda!

XIO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XIO võiks suunduda? Meie XIO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XIO tokeni hinna ennustust kohe!

