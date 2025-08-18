Rohkem infot XIO

Blockzero Labs hind (XIO)

1 XIO/USD reaalajas hind:

Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Blockzero Labs (XIO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:24:04 (UTC+8)

Blockzero Labs (XIO) hinna teave (USD)

Blockzero Labs (XIO) reaalajas hind on $0.00230528. Viimase 24 tunni jooksul XIO kaubeldud madalaim $ 0.00229842 ja kõrgeim $ 0.00245054 näitab aktiivset turu volatiivsust. XIOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.929384 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on XIO muutunud -- viimase tunni jooksul, -5.49% 24 tunni vältel +1.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Blockzero Labs (XIO) – turuteave

Blockzero Labs praegune turukapitalisatsioon on $ 86.20K -- 24 tunnise kauplemismahuga. XIO ringlev varu on 37.39M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 230.53K.

Blockzero Labs (XIO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Blockzero Labs ja USD hinnamuutus $ -0.000134066089570163.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Blockzero Labs ja USD hinnamuutus $ +0.0004048030.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Blockzero Labs ja USD hinnamuutus $ +0.0014404449.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Blockzero Labs ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000134066089570163-5.49%
30 päeva$ +0.0004048030+17.56%
60 päeva$ +0.0014404449+62.48%
90 päeva$ 0--

Mis on Blockzero Labs (XIO)

Blockzero Labs is a DAO community of 5000+ Citizens from all across the globe. We give Web3 projects the community, capital, and connections they need to reach escape velocity. We are also passionate about launching innovative, original, and experimental ideas into the decentralized world.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Blockzero Labs hinna ennustus (USD)

Kui palju on Blockzero Labs (XIO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Blockzero Labs (XIO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Blockzero Labs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Blockzero Labs hinna ennustust kohe!

XIO kohalike valuutade suhtes

Blockzero Labs (XIO) tokenoomika

Blockzero Labs (XIO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XIO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Blockzero Labs (XIO) kohta

Kui palju on Blockzero Labs (XIO) tänapäeval väärt?
Reaalajas XIO hind USD on 0.00230528 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XIO/USD hind?
Praegune hind XIO/USD on $ 0.00230528. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Blockzero Labs turukapitalisatsioon?
XIO turukapitalisatsioon on $ 86.20K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XIO ringlev varu?
XIO ringlev varu on 37.39M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XIO (ATH) hind?
XIO saavutab ATH hinna summas 0.929384 USD.
Mis oli kõigi aegade XIO madalaim (ATL) hind?
XIO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on XIO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XIO kauplemismaht on -- USD.
Kas XIO sel aastal kõrgemale ka suundub?
XIO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XIO hinna ennustust.
Blockzero Labs (XIO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.