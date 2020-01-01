Blind Boxes (BLES) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Blind Boxes (BLES) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Blind Boxes (BLES) teave BLES is the governance token of the Blind Boxes platform. In total, only 100,000,000 $BLES will ever be minted. Out of the total supply, a minimum of 50,000,000 $BLES will be reserved for community issuance. The primary way to acquire $BLES is by participating in the Blind Boxes ecosystem. For example, players mine tokens each time they open a Blind Box. Other ways to acquire $BLES include: • selling NFTs for $BLES • acquiring $BLES through centralized and decentralized exchanges • receiving a Foundation Grant as a creator • participating in Blind Boxes community events The Blind Boxes DAO allows BLES token holders to propose features and vote on the development of the platform. Through this mechanism, governance issues and key developmental decisions are decided in a distributed, transparent, and equitable manner. Ametlik veebisait: https://bles.trade Ostke BLES kohe!

Blind Boxes (BLES) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Blind Boxes (BLES) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.38K $ 10.38K $ 10.38K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 18.21M $ 18.21M $ 18.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 57.04K $ 57.04K $ 57.04K Kõigi aegade kõrgeim: $ 11.01 $ 11.01 $ 11.01 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00057037 $ 0.00057037 $ 0.00057037 Lisateave Blind Boxes (BLES) hinna kohta

Blind Boxes (BLES) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Blind Boxes (BLES) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BLES tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BLES tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BLES tokeni tokenoomikat, avastage BLES tokeni reaalajas hinda!

