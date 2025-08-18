Blind Boxes hind (BLES)
-0.03%
-8.48%
-17.31%
-17.31%
Blind Boxes (BLES) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BLES kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BLESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.01 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on BLES muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, -8.48% 24 tunni vältel -17.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Blind Boxes praegune turukapitalisatsioon on $ 10.04K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BLES ringlev varu on 18.21M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 55.12K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Blind Boxes ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Blind Boxes ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Blind Boxes ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Blind Boxes ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-8.48%
|30 päeva
|$ 0
|-23.97%
|60 päeva
|$ 0
|-27.30%
|90 päeva
|$ 0
|--
BLES is the governance token of the Blind Boxes platform. In total, only 100,000,000 $BLES will ever be minted. Out of the total supply, a minimum of 50,000,000 $BLES will be reserved for community issuance. The primary way to acquire $BLES is by participating in the Blind Boxes ecosystem. For example, players mine tokens each time they open a Blind Box. Other ways to acquire $BLES include: • selling NFTs for $BLES • acquiring $BLES through centralized and decentralized exchanges • receiving a Foundation Grant as a creator • participating in Blind Boxes community events The Blind Boxes DAO allows BLES token holders to propose features and vote on the development of the platform. Through this mechanism, governance issues and key developmental decisions are decided in a distributed, transparent, and equitable manner.
