BLES is the governance token of the Blind Boxes platform. In total, only 100,000,000 $BLES will ever be minted. Out of the total supply, a minimum of 50,000,000 $BLES will be reserved for community issuance. The primary way to acquire $BLES is by participating in the Blind Boxes ecosystem. For example, players mine tokens each time they open a Blind Box. Other ways to acquire $BLES include: • selling NFTs for $BLES • acquiring $BLES through centralized and decentralized exchanges • receiving a Foundation Grant as a creator • participating in Blind Boxes community events The Blind Boxes DAO allows BLES token holders to propose features and vote on the development of the platform. Through this mechanism, governance issues and key developmental decisions are decided in a distributed, transparent, and equitable manner.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Blind Boxes (BLES) kohta Kui palju on Blind Boxes (BLES) tänapäeval väärt? Reaalajas BLES hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BLES/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BLES/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Blind Boxes turukapitalisatsioon? BLES turukapitalisatsioon on $ 10.04K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BLES ringlev varu? BLES ringlev varu on 18.21M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BLES (ATH) hind? BLES saavutab ATH hinna summas 11.01 USD . Mis oli kõigi aegade BLES madalaim (ATL) hind? BLES nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BLES kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BLES kauplemismaht on -- USD . Kas BLES sel aastal kõrgemale ka suundub? BLES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BLES hinna ennustust

