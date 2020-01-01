BitMeme (BTM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BitMeme (BTM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BitMeme (BTM) teave Bitmeme (BTM) is a meme-based cryptocurrency designed to be the "godfather of meme coins." Built on the Solana blockchain, it offers fast, secure, and scalable transactions while fostering a vibrant meme-centric ecosystem. The project aims to support the meme community, empower creators, and integrate meme culture into decentralized finance (DeFi). Bitmeme achieves this through platforms like MemeStarter (for launching meme coins), MemeFi (for staking and yield farming), MemeSwap (a DEX for meme coins), and MemeDEX (a meme-coin investment platform). By combining humor, blockchain technology, and community-driven initiatives, Bitmeme is creating a sustainable and engaging ecosystem that rewards participation and adoption of Web3 technologies. Ametlik veebisait: https://bitmeme.net/ Valge raamat: https://bitmeme.net/whitepaper Ostke BTM kohe!

BitMeme (BTM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BitMeme (BTM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 33.20K $ 33.20K $ 33.20K Koguvaru: $ 88.85B $ 88.85B $ 88.85B Ringlev varu: $ 88.60B $ 88.60B $ 88.60B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 33.30K $ 33.30K $ 33.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave BitMeme (BTM) hinna kohta

BitMeme (BTM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BitMeme (BTM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BTM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BTM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BTM tokeni tokenoomikat, avastage BTM tokeni reaalajas hinda!

