Mis on BitMeme (BTM)

Bitmeme (BTM) is a meme-based cryptocurrency designed to be the "godfather of meme coins." Built on the Solana blockchain, it offers fast, secure, and scalable transactions while fostering a vibrant meme-centric ecosystem. The project aims to support the meme community, empower creators, and integrate meme culture into decentralized finance (DeFi). Bitmeme achieves this through platforms like MemeStarter (for launching meme coins), MemeFi (for staking and yield farming), MemeSwap (a DEX for meme coins), and MemeDEX (a meme-coin investment platform). By combining humor, blockchain technology, and community-driven initiatives, Bitmeme is creating a sustainable and engaging ecosystem that rewards participation and adoption of Web3 technologies.

Üksuse BitMeme (BTM) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BitMeme (BTM) kohta Kui palju on BitMeme (BTM) tänapäeval väärt? Reaalajas BTM hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BTM/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BTM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BitMeme turukapitalisatsioon? BTM turukapitalisatsioon on $ 30.97K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BTM ringlev varu? BTM ringlev varu on 88.60B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BTM (ATH) hind? BTM saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BTM madalaim (ATL) hind? BTM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BTM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BTM kauplemismaht on -- USD . Kas BTM sel aastal kõrgemale ka suundub? BTM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BTM hinna ennustust

