BitCone (CONE) is a community utility token made by Cones, for Cones. 608 Billion tokens were created to parallel the 608 Cone Head - Reddit Collectible Avatars. The token is governed democratically, so every decision is voted on via Conemunity Polls. BitCones can be earned through Avatar Airdrops, Community Events and "BitCone Mining", a revolutionary automated content monetization platform, that incentivizes user engagement in r/ConeHeads and other participating subReddits. BitCones can also be utilized to Trade & List Reddit Collectible Avatars NFT on our very own NFT Marketplace - Avatarmate.xyz!

BitCone (CONE) tokenoomika

BitCone (CONE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CONE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BitCone (CONE) kohta Kui palju on BitCone (CONE) tänapäeval väärt? Reaalajas CONE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CONE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CONE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BitCone turukapitalisatsioon? CONE turukapitalisatsioon on $ 274.31K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CONE ringlev varu? CONE ringlev varu on 587.38B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CONE (ATH) hind? CONE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade CONE madalaim (ATL) hind? CONE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CONE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CONE kauplemismaht on -- USD . Kas CONE sel aastal kõrgemale ka suundub? CONE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CONE hinna ennustust

