BitCone hind (CONE)

1 CONE/USD reaalajas hind:

--
----
-4.80%1D
BitCone (CONE) reaalajas hinnagraafik
BitCone (CONE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.13%

-4.82%

+3.43%

+3.43%

BitCone (CONE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CONE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CONEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CONE muutunud -0.13% viimase tunni jooksul, -4.82% 24 tunni vältel +3.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BitCone (CONE) – turuteave

$ 274.31K
$ 274.31K$ 274.31K

--
----

$ 283.94K
$ 283.94K$ 283.94K

587.38B
587.38B 587.38B

608,000,000,000.0
608,000,000,000.0 608,000,000,000.0

BitCone praegune turukapitalisatsioon on $ 274.31K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CONE ringlev varu on 587.38B, mille koguvaru on 608000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 283.94K.

BitCone (CONE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BitCone ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BitCone ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BitCone ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BitCone ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.82%
30 päeva$ 0+13.03%
60 päeva$ 0-6.75%
90 päeva$ 0--

Mis on BitCone (CONE)

BitCone (CONE) is a community utility token made by Cones, for Cones. 608 Billion tokens were created to parallel the 608 Cone Head - Reddit Collectible Avatars. The token is governed democratically, so every decision is voted on via Conemunity Polls. BitCones can be earned through Avatar Airdrops, Community Events and "BitCone Mining", a revolutionary automated content monetization platform, that incentivizes user engagement in r/ConeHeads and other participating subReddits. BitCones can also be utilized to Trade & List Reddit Collectible Avatars NFT on our very own NFT Marketplace - Avatarmate.xyz!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse BitCone (CONE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

BitCone hinna ennustus (USD)

Kui palju on BitCone (CONE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BitCone (CONE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BitCone nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BitCone hinna ennustust kohe!

CONE kohalike valuutade suhtes

BitCone (CONE) tokenoomika

BitCone (CONE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CONE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BitCone (CONE) kohta

Kui palju on BitCone (CONE) tänapäeval väärt?
Reaalajas CONE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CONE/USD hind?
Praegune hind CONE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BitCone turukapitalisatsioon?
CONE turukapitalisatsioon on $ 274.31K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CONE ringlev varu?
CONE ringlev varu on 587.38B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CONE (ATH) hind?
CONE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CONE madalaim (ATL) hind?
CONE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CONE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CONE kauplemismaht on -- USD.
Kas CONE sel aastal kõrgemale ka suundub?
CONE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CONE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.