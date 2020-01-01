Bitcoin Plus (XBC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bitcoin Plus (XBC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bitcoin Plus (XBC) teave Secure, fast, reliable coin with native Tor and onboard P2P messaging system. Ametlik veebisait: https://www.bitcoinplus.org/ Ostke XBC kohe!

Bitcoin Plus (XBC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bitcoin Plus (XBC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 327.74K $ 327.74K $ 327.74K Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 268.41K $ 268.41K $ 268.41K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Kõigi aegade kõrgeim: $ 195.51 $ 195.51 $ 195.51 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0498737 $ 0.0498737 $ 0.0498737 Praegune hind: $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 Lisateave Bitcoin Plus (XBC) hinna kohta

Bitcoin Plus (XBC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bitcoin Plus (XBC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XBC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XBC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XBC tokeni tokenoomikat, avastage XBC tokeni reaalajas hinda!

XBC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XBC võiks suunduda? Meie XBC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XBC tokeni hinna ennustust kohe!

