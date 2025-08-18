Mis on Bitcoin Cat (SASHA)

Bitcoin is more than just a digital currency; it has inspired the creation of a meme coin named Sasha, in honor of the beloved cat raised by Meredith Patterson and the late Len Sassaman. Len Sassaman, an influential figure in the cypherpunk community, is often rumored to be the mysterious founder of Bitcoin, further deepening the connection between Sasha and the Bitcoin legacy. Due to this intriguing association, Sasha has earned the affectionate nickname "Bitcoin Cat." The Sasha coin ($Sasha) was officially launched on October 4th, 2024, on the Solana blockchain. Since its inception, it has transitioned to being fully community-driven, reflecting its growing popularity and the strong sense of community among its supporters.

Üksuse Bitcoin Cat (SASHA) allikas Ametlik veebisait

Bitcoin Cat (SASHA) tokenoomika

Bitcoin Cat (SASHA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SASHA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bitcoin Cat (SASHA) kohta Kui palju on Bitcoin Cat (SASHA) tänapäeval väärt? Reaalajas SASHA hind USD on 0.000050 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SASHA/USD hind? $ 0.000050 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SASHA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bitcoin Cat turukapitalisatsioon? SASHA turukapitalisatsioon on $ 49.95K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SASHA ringlev varu? SASHA ringlev varu on 999.04M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SASHA (ATH) hind? SASHA saavutab ATH hinna summas 0.00141447 USD . Mis oli kõigi aegade SASHA madalaim (ATL) hind? SASHA nägi ATL hinda summas 0.00002072 USD . Milline on SASHA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SASHA kauplemismaht on -- USD . Kas SASHA sel aastal kõrgemale ka suundub? SASHA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SASHA hinna ennustust

