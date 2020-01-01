Bismuth (BIS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bismuth (BIS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bismuth (BIS) teave Bismuth, a digital distributed self-regulating database system whose primary application is currency, and its first application is mining. It comes with a set of DAPPs out-of-the-box. Bismuth is not based on the code of BTC or any of its derivates, it is only inspired by some ideas laid down by Satoshi Nakamoto (BitCoin), Sunny King (Peercoin), NXT and ETH developers. Bismuth does not draw any code from other repositories, instead, it reformulates the cryptocurrency code in its own terms to be easily readable, compatible across all platforms, integrated into business solutions with utmost ease and most importantly open for development to a wide public through its simplicity while minimizing the security risk for custom code implementations. Bismuth is a decentralized transaction platform focused on modularity and open source approach. It comes with default decentralized applications and tools out of the box, not only to be used by everyone but also to be hosted by anyone. These applications are supplied as interpretation engines, which prevents blockchain bloat. Inspired by Satoshi’s whitepaper, Bismuth also offers optional hyperblocks as a pruning mechanism, a system which greatly reduces disk space usage and increases execution speed. Ametlik veebisait: https://bismuthcoin.org Valge raamat: https://bismuthcoin.org/pdf/whitepaper.pdf Ostke BIS kohe!

Bismuth (BIS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bismuth (BIS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 382.41K $ 382.41K $ 382.41K Koguvaru: $ 41.06M $ 41.06M $ 41.06M Ringlev varu: $ 37.93M $ 37.93M $ 37.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 413.92K $ 413.92K $ 413.92K Kõigi aegade kõrgeim: $ 8.94 $ 8.94 $ 8.94 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00114665 $ 0.00114665 $ 0.00114665 Praegune hind: $ 0.01008066 $ 0.01008066 $ 0.01008066 Lisateave Bismuth (BIS) hinna kohta

Bismuth (BIS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bismuth (BIS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BIS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BIS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BIS tokeni tokenoomikat, avastage BIS tokeni reaalajas hinda!

