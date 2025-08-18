Mis on Bismuth (BIS)

Bismuth, a digital distributed self-regulating database system whose primary application is currency, and its first application is mining. It comes with a set of DAPPs out-of-the-box. Bismuth is not based on the code of BTC or any of its derivates, it is only inspired by some ideas laid down by Satoshi Nakamoto (BitCoin), Sunny King (Peercoin), NXT and ETH developers. Bismuth does not draw any code from other repositories, instead, it reformulates the cryptocurrency code in its own terms to be easily readable, compatible across all platforms, integrated into business solutions with utmost ease and most importantly open for development to a wide public through its simplicity while minimizing the security risk for custom code implementations. Bismuth is a decentralized transaction platform focused on modularity and open source approach. It comes with default decentralized applications and tools out of the box, not only to be used by everyone but also to be hosted by anyone. These applications are supplied as interpretation engines, which prevents blockchain bloat. Inspired by Satoshi’s whitepaper, Bismuth also offers optional hyperblocks as a pruning mechanism, a system which greatly reduces disk space usage and increases execution speed.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bismuth (BIS) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Bismuth hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bismuth (BIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bismuth (BIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bismuth nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bismuth hinna ennustust kohe!

BIS kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Bismuth (BIS) tokenoomika

Bismuth (BIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bismuth (BIS) kohta Kui palju on Bismuth (BIS) tänapäeval väärt? Reaalajas BIS hind USD on 0.01742399 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BIS/USD hind? $ 0.01742399 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BIS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bismuth turukapitalisatsioon? BIS turukapitalisatsioon on $ 660.82K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BIS ringlev varu? BIS ringlev varu on 37.93M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIS (ATH) hind? BIS saavutab ATH hinna summas 8.94 USD . Mis oli kõigi aegade BIS madalaim (ATL) hind? BIS nägi ATL hinda summas 0.00114665 USD . Milline on BIS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BIS kauplemismaht on -- USD . Kas BIS sel aastal kõrgemale ka suundub? BIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BIS hinna ennustust

Bismuth (BIS) Olulised valdkonna uudised