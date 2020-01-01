Bifrost (BFC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bifrost (BFC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bifrost (BFC) teave Bifrost Token (BFC) is the currency of the DApps in the Bifrost Multichain Ecosystem. Developers pay BFC for using the multichain middleware to develop and operate their DApps. Ametlik veebisait: https://www.bifrostnetwork.com/ Valge raamat: https://thebifrost.io/static/Bifrost_WP_Eng.pdf Ostke BFC kohe!

Bifrost (BFC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bifrost (BFC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 61.51M $ 61.51M $ 61.51M Koguvaru: $ 2.37B $ 2.37B $ 2.37B Ringlev varu: $ 1.39B $ 1.39B $ 1.39B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 104.72M $ 104.72M $ 104.72M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.778815 $ 0.778815 $ 0.778815 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01634183 $ 0.01634183 $ 0.01634183 Praegune hind: $ 0.04421449 $ 0.04421449 $ 0.04421449 Lisateave Bifrost (BFC) hinna kohta

Bifrost (BFC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bifrost (BFC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BFC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BFC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BFC tokeni tokenoomikat, avastage BFC tokeni reaalajas hinda!

BFC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BFC võiks suunduda? Meie BFC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BFC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!