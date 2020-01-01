TrueFiToken (TRU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TrueFiToken (TRU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TrueFiToken (TRU) teave TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders. Ametlik veebisait: https://truefi.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x4c19596f5aaff459fa38b0f7ed92f11ae6543784 Ostke TRU kohe!

TrueFiToken (TRU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TrueFiToken (TRU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 42.17M $ 42.17M $ 42.17M Koguvaru: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B Ringlev varu: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 45.99M $ 45.99M $ 45.99M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.0626 $ 1.0626 $ 1.0626 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02315175652400417 $ 0.02315175652400417 $ 0.02315175652400417 Praegune hind: $ 0.03172 $ 0.03172 $ 0.03172 Lisateave TrueFiToken (TRU) hinna kohta

TrueFiToken (TRU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TrueFiToken (TRU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TRU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TRU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TRU tokeni tokenoomikat, avastage TRU tokeni reaalajas hinda!

