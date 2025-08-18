Mis on Bifrost (BFC)

Bifrost Token (BFC) is the currency of the DApps in the Bifrost Multichain Ecosystem. Developers pay BFC for using the multichain middleware to develop and operate their DApps.

Üksuse Bifrost (BFC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

BFC kohalike valuutade suhtes

Bifrost (BFC) tokenoomika

Bifrost (BFC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BFC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bifrost (BFC) kohta Kui palju on Bifrost (BFC) tänapäeval väärt? Reaalajas BFC hind USD on 0.04450563 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BFC/USD hind? $ 0.04450563 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BFC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bifrost turukapitalisatsioon? BFC turukapitalisatsioon on $ 61.91M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BFC ringlev varu? BFC ringlev varu on 1.39B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BFC (ATH) hind? BFC saavutab ATH hinna summas 0.778815 USD . Mis oli kõigi aegade BFC madalaim (ATL) hind? BFC nägi ATL hinda summas 0.01634183 USD . Milline on BFC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BFC kauplemismaht on -- USD . Kas BFC sel aastal kõrgemale ka suundub? BFC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BFC hinna ennustust

