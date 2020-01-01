BFG Token (BFG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BFG Token (BFG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BFG Token (BFG) teave BFG is the native BEP-20 token of the BetFury ecosystem, initially launched on the Binance Smart Chain network. The number of BFG supporters has surpassed 67,000 token holders. BFG holders can trade, play, stake BFG, and be rewarded with the highest APRs, discounts, and bonuses based on their token holdings. In addition, the BFG token can be used to earn on exchanges such as PancakeSwap and Biswap. While benefiting from BFG on the platform and beyond, the token is being secured by strong CertiK. It ensures BFG's safety by thoroughly examining its smart contract code. Ametlik veebisait: https://betfury.com Ostke BFG kohe!

BFG Token (BFG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BFG Token (BFG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.41M $ 11.41M $ 11.41M Koguvaru: $ 3.31B $ 3.31B $ 3.31B Ringlev varu: $ 704.30M $ 704.30M $ 704.30M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 53.70M $ 53.70M $ 53.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0378077 $ 0.0378077 $ 0.0378077 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01019117 $ 0.01019117 $ 0.01019117 Praegune hind: $ 0.01620194 $ 0.01620194 $ 0.01620194 Lisateave BFG Token (BFG) hinna kohta

BFG Token (BFG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BFG Token (BFG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BFG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BFG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BFG tokeni tokenoomikat, avastage BFG tokeni reaalajas hinda!

BFG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BFG võiks suunduda? Meie BFG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BFG tokeni hinna ennustust kohe!

