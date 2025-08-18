Mis on BFG Token (BFG)

BFG is the native BEP-20 token of the BetFury ecosystem, initially launched on the Binance Smart Chain network. The number of BFG supporters has surpassed 67,000 token holders. BFG holders can trade, play, stake BFG, and be rewarded with the highest APRs, discounts, and bonuses based on their token holdings. In addition, the BFG token can be used to earn on exchanges such as PancakeSwap and Biswap. While benefiting from BFG on the platform and beyond, the token is being secured by strong CertiK. It ensures BFG's safety by thoroughly examining its smart contract code.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BFG Token (BFG) kohta Kui palju on BFG Token (BFG) tänapäeval väärt? Reaalajas BFG hind USD on 0.01640012 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BFG/USD hind? $ 0.01640012 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BFG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BFG Token turukapitalisatsioon? BFG turukapitalisatsioon on $ 11.56M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BFG ringlev varu? BFG ringlev varu on 704.78M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BFG (ATH) hind? BFG saavutab ATH hinna summas 0.0378077 USD . Mis oli kõigi aegade BFG madalaim (ATL) hind? BFG nägi ATL hinda summas 0.01019117 USD . Milline on BFG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BFG kauplemismaht on -- USD . Kas BFG sel aastal kõrgemale ka suundub? BFG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BFG hinna ennustust

