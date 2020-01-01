BetSwirl (BETS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BetSwirl (BETS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BetSwirl (BETS) teave BetSwirl is an online cryptocurrency gaming platform, fully decentralized and anonymous, where everyone is able to enjoy a fair play, a fun time, and an innovative gamer experience. The key features of BetSwirl: A unique interactive gaming experience with animations and sound effects ready to be unleashed soon in the metaverse

Multiple games like Dice, Coin Toss, Million Jackpot... All are accessible easily by using the token of your choice: MATIC, BNB, AVAX, BETS, and all others ERC20 of our partners

A token at the center of the protocol with multiple use cases and deflationary mechanisms: BETS

A staking program to share the project profits with the community

A multi-level referral program to multiply your gain: The more you refer, the higher is the reward!

A transparent system with a complete protocol analytics dashboard

A community-driven protocol with multiple incentives, rewards, and surprises! Ametlik veebisait: https://www.betswirl.com

BetSwirl (BETS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BetSwirl (BETS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 644.05K $ 644.05K $ 644.05K Koguvaru: $ 6.48B $ 6.48B $ 6.48B Ringlev varu: $ 2.87B $ 2.87B $ 2.87B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00143188 $ 0.00143188 $ 0.00143188 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00003457 $ 0.00003457 $ 0.00003457 Praegune hind: $ 0.00022456 $ 0.00022456 $ 0.00022456 Lisateave BetSwirl (BETS) hinna kohta

BetSwirl (BETS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BetSwirl (BETS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BETS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BETS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BETS tokeni tokenoomikat, avastage BETS tokeni reaalajas hinda!

BETS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BETS võiks suunduda? Meie BETS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

