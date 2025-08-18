BEINGAI hind (BEING_AI)
-0.45%
-4.57%
+1.82%
+1.82%
BEINGAI (BEING_AI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BEING_AI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BEING_AIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00696326 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on BEING_AI muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -4.57% 24 tunni vältel +1.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BEINGAI praegune turukapitalisatsioon on $ 18.55K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BEING_AI ringlev varu on 991.48M, mille koguvaru on 999366255.036206. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.70K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse BEINGAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BEINGAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BEINGAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BEINGAI ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-4.57%
|30 päeva
|$ 0
|-17.70%
|60 päeva
|$ 0
|-14.25%
|90 päeva
|$ 0
|--
Create, implement, and launch full-stack web applications that revolutionize your workflow. Built on robust technologies and frameworks, this platform is designed to empower users with seamless functionality and advanced capabilities. Harness the power of industry-leading tools, including Google, Ollama, and a variety of cutting-edge large language models (LLMs), to bring your ideas to life. The integration process is smooth and efficient, ensuring that all components of your web application work harmoniously. Whether you're developing a dynamic user interface, building secure back-end systems, or integrating advanced AI-driven functionalities, this solution streamlines the entire development lifecycle. By leveraging state-of-the-art LLMs, your applications can benefit from features like natural language processing, enhanced decision-making, and personalized user experiences. With a focus on simplicity and scalability, this platform allows developers of all skill levels to achieve their goals. Experienced programmers can take advantage of the advanced tools and customization options, while beginners benefit from intuitive interfaces and comprehensive support. By combining the power of LLMs with reliable infrastructure from trusted providers like Google, your applications are not only innovative but also robust and secure. Whether you're building applications for business, education, entertainment, or any other purpose, this platform ensures that the deployment process is as seamless as the development stage. It simplifies complex operations, enabling faster time-to-market without compromising quality. Additionally, the system’s flexibility ensures that your applications remain adaptable to evolving requirements and future growth. By integrating tools like Ollama and other LLM models, you gain access to cutting-edge AI capabilities that enhance your applications' functionality. These technologies support advanced analytics, predictive modeling, and user personalization, providing a competitive edge in a rapidly changing digital landscape. In essence, this platform serves as a comprehensive solution for creating, executing, and deploying full-stack web applications. Its combination of powerful tools, seamless integration, and AI-driven innovations ensures that your work processes are transformed, enabling you to achieve more in less time. Whether you’re an individual developer or part of a larger organization, this approach helps streamline your projects, enhance collaboration, and deliver exceptional results to your end users.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on BEINGAI (BEING_AI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BEINGAI (BEING_AI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BEINGAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake BEINGAI hinna ennustust kohe!
BEINGAI (BEING_AI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BEING_AI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-18 17:40:00
|Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
|08-18 10:12:00
|Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.