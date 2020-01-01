BEENZ (BEENZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BEENZ (BEENZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BEENZ (BEENZ) teave One of the earliest virtual currencies, now on Solana Ametlik veebisait: https://beenzonsol.com/ Ostke BEENZ kohe!

BEENZ (BEENZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BEENZ (BEENZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 260.95K Koguvaru: $ 999.86M Ringlev varu: $ 999.86M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 260.95K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02917929 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00026099 Lisateave BEENZ (BEENZ) hinna kohta

BEENZ (BEENZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BEENZ (BEENZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BEENZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BEENZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BEENZ tokeni tokenoomikat, avastage BEENZ tokeni reaalajas hinda!

BEENZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BEENZ võiks suunduda? Meie BEENZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BEENZ tokeni hinna ennustust kohe!

