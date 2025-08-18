Mis on BeamSwap (GLINT)

What Is Beamswap ($GLINT)? Beamswap is a DeFi Hub and the first Decentralized exchange (DEX) with an automated market maker (AMM), providing liquidity and peer-to-peer transactions, built on the Moonbeam network. Why Moonbeam? Most funds raised and highest number of contributions for a polkadot parachain Combines Ethereum's simplicity of use with the power of Polkadot Seamless transition form other Ethereum Virtual Machine (EVM) chains Beamswap has the first-movers advantage Compatibility with the tools people already use and are familiar with (Metamask, Remix, Hardhat, Truffle and others) Cross-chain integrations On-chain governance Low gas prices Scalability What Makes Beamswap Unique? The products and features are curated with both beginners and experienced users in mind. Beamswap' goal is to provide users with a suite of tools that cover all of their needs directly on our platform. Integrated Bridge for EVMs Yield Farming Syrup Pools DEX & AMM NFT Marketplace Charts & Portfolio Tracker Advanced trading Limit Orders Zap Launchpad Governance What is $GLINT Utilities? Beamswap is Powered by GLINT... Stake GLINT to receive a portion of the DEX Fees; Use GLINT for Governance! Participate in the important decisions; Participate in our Launchpad projects and increase your allocation with GLINT. When you stake your $GLINT in the single sided auto-compounding buyback pool you will receive Beamshare tokens as receipt, representing your share of the pool.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BeamSwap (GLINT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

BeamSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on BeamSwap (GLINT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BeamSwap (GLINT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BeamSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BeamSwap hinna ennustust kohe!

GLINT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

BeamSwap (GLINT) tokenoomika

BeamSwap (GLINT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GLINT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BeamSwap (GLINT) kohta Kui palju on BeamSwap (GLINT) tänapäeval väärt? Reaalajas GLINT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GLINT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GLINT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BeamSwap turukapitalisatsioon? GLINT turukapitalisatsioon on $ 124.90K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GLINT ringlev varu? GLINT ringlev varu on 2.11B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GLINT (ATH) hind? GLINT saavutab ATH hinna summas 0.01158009 USD . Mis oli kõigi aegade GLINT madalaim (ATL) hind? GLINT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GLINT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GLINT kauplemismaht on -- USD . Kas GLINT sel aastal kõrgemale ka suundub? GLINT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GLINT hinna ennustust

BeamSwap (GLINT) Olulised valdkonna uudised