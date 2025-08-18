BeamSwap hind (GLINT)
-0.79%
-7.42%
-1.46%
-1.46%
BeamSwap (GLINT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GLINT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GLINTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01158009 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on GLINT muutunud -0.79% viimase tunni jooksul, -7.42% 24 tunni vältel -1.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BeamSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 124.90K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GLINT ringlev varu on 2.11B, mille koguvaru on 2842229323.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 168.30K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse BeamSwap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BeamSwap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BeamSwap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BeamSwap ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-7.42%
|30 päeva
|$ 0
|+13.86%
|60 päeva
|$ 0
|+24.18%
|90 päeva
|$ 0
|--
What Is Beamswap ($GLINT)? Beamswap is a DeFi Hub and the first Decentralized exchange (DEX) with an automated market maker (AMM), providing liquidity and peer-to-peer transactions, built on the Moonbeam network. Why Moonbeam? Most funds raised and highest number of contributions for a polkadot parachain Combines Ethereum's simplicity of use with the power of Polkadot Seamless transition form other Ethereum Virtual Machine (EVM) chains Beamswap has the first-movers advantage Compatibility with the tools people already use and are familiar with (Metamask, Remix, Hardhat, Truffle and others) Cross-chain integrations On-chain governance Low gas prices Scalability What Makes Beamswap Unique? The products and features are curated with both beginners and experienced users in mind. Beamswap' goal is to provide users with a suite of tools that cover all of their needs directly on our platform. Integrated Bridge for EVMs Yield Farming Syrup Pools DEX & AMM NFT Marketplace Charts & Portfolio Tracker Advanced trading Limit Orders Zap Launchpad Governance What is $GLINT Utilities? Beamswap is Powered by GLINT... Stake GLINT to receive a portion of the DEX Fees; Use GLINT for Governance! Participate in the important decisions; Participate in our Launchpad projects and increase your allocation with GLINT. When you stake your $GLINT in the single sided auto-compounding buyback pool you will receive Beamshare tokens as receipt, representing your share of the pool.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on BeamSwap (GLINT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BeamSwap (GLINT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BeamSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake BeamSwap hinna ennustust kohe!
BeamSwap (GLINT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GLINT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.