1 BDOGE/USD reaalajas hind:

--
----
-9.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Based Doge (BDOGE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:21:27 (UTC+8)

Based Doge (BDOGE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.52%

-9.60%

-4.39%

-4.39%

Based Doge (BDOGE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BDOGE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BDOGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BDOGE muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, -9.60% 24 tunni vältel -4.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Based Doge (BDOGE) – turuteave

$ 58.70K
$ 58.70K$ 58.70K

--
----

$ 58.70K
$ 58.70K$ 58.70K

956.53M
956.53M 956.53M

956,529,143.1997899
956,529,143.1997899 956,529,143.1997899

Based Doge praegune turukapitalisatsioon on $ 58.70K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BDOGE ringlev varu on 956.53M, mille koguvaru on 956529143.1997899. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 58.70K.

Based Doge (BDOGE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Based Doge ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Based Doge ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Based Doge ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Based Doge ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-9.60%
30 päeva$ 0-25.63%
60 päeva$ 0-28.74%
90 päeva$ 0--

Mis on Based Doge (BDOGE)

Based Doge is a Doge meme-inspired cryptocurrency project built on the Base blockchain. The project seeks to capture the spirit of Dogecoin while embracing the unique culture of the Base ecosystem. It blends memes and Shiba Inu-themed branding to create a fun, community-driven token. Focused on fostering a vibrant and inclusive community, Based Doge aims to become the definitive "Doge" token on Base

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Based Doge (BDOGE) allikas

Ametlik veebisait

Based Doge hinna ennustus (USD)

Kui palju on Based Doge (BDOGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Based Doge (BDOGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Based Doge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Based Doge hinna ennustust kohe!

BDOGE kohalike valuutade suhtes

Based Doge (BDOGE) tokenoomika

Based Doge (BDOGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BDOGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Based Doge (BDOGE) kohta

Kui palju on Based Doge (BDOGE) tänapäeval väärt?
Reaalajas BDOGE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BDOGE/USD hind?
Praegune hind BDOGE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Based Doge turukapitalisatsioon?
BDOGE turukapitalisatsioon on $ 58.70K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BDOGE ringlev varu?
BDOGE ringlev varu on 956.53M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BDOGE (ATH) hind?
BDOGE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BDOGE madalaim (ATL) hind?
BDOGE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BDOGE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BDOGE kauplemismaht on -- USD.
Kas BDOGE sel aastal kõrgemale ka suundub?
BDOGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BDOGE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:21:27 (UTC+8)

Based Doge (BDOGE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.