Rohkem infot BKIT

BKIT Hinnainfo

BKIT Ametlik veebisait

BKIT Tokenoomika

BKIT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Bangkit logo

Bangkit hind (BKIT)

Loendis mitteolevad

1 BKIT/USD reaalajas hind:

--
----
-1.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Bangkit (BKIT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:03:05 (UTC+8)

Bangkit (BKIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.04%

-1.40%

-53.46%

-53.46%

Bangkit (BKIT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BKIT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BKITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BKIT muutunud +1.04% viimase tunni jooksul, -1.40% 24 tunni vältel -53.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bangkit (BKIT) – turuteave

$ 41.53K
$ 41.53K$ 41.53K

--
----

$ 41.53K
$ 41.53K$ 41.53K

80.00B
80.00B 80.00B

80,000,000,000.0
80,000,000,000.0 80,000,000,000.0

Bangkit praegune turukapitalisatsioon on $ 41.53K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BKIT ringlev varu on 80.00B, mille koguvaru on 80000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 41.53K.

Bangkit (BKIT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bangkit ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bangkit ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bangkit ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bangkit ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.40%
30 päeva$ 0-51.64%
60 päeva$ 0-44.33%
90 päeva$ 0--

Mis on Bangkit (BKIT)

Bangkit ($BKIT) is the inaugural token launched by Meme Blind Box, a groundbreaking AI agent designed to autonomously create meme tokens on the Base blockchain, with a unique twist—it’s driven by community sentiment and trends. This innovative approach marks a significant evolution in the world of meme tokens, merging artificial intelligence with the power of decentralized, community-driven creativity. The result is a dynamic ecosystem where the voice of the community directly shapes the narrative, style, and success of the tokens. The story of $BKIT began at Devcon 2024 in Bangkok during a live demonstration that captivated audiences with its potential to revolutionize how meme tokens are conceived and adopted. This milestone marked the birth of a new era where tokens are not only AI-generated but also community-owned, creating a symbiotic relationship between technology and its supporters. By harnessing the power of collective input, $BKIT exemplifies a spirit of inclusivity, creativity, and shared ownership. Bangkit is more than a token; it represents a movement—an invitation to join the Bangkit Litter 🐱, a growing community of enthusiasts who embrace the limitless possibilities of AI-crafted tokens. Together, they are redefining the meme token landscape, pushing boundaries, and unleashing the collective imagination to create something truly extraordinary. Whether you're a blockchain enthusiast, a creative mind, or a meme lover, $BKIT offers an opportunity to be part of a vibrant, collaborative journey into the future of tokenomics. Jump in today and explore the exciting world of $BKIT—where AI innovation meets human ingenuity.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bangkit (BKIT) allikas

Ametlik veebisait

Bangkit hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bangkit (BKIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bangkit (BKIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bangkit nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bangkit hinna ennustust kohe!

BKIT kohalike valuutade suhtes

Bangkit (BKIT) tokenoomika

Bangkit (BKIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BKIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bangkit (BKIT) kohta

Kui palju on Bangkit (BKIT) tänapäeval väärt?
Reaalajas BKIT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BKIT/USD hind?
Praegune hind BKIT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bangkit turukapitalisatsioon?
BKIT turukapitalisatsioon on $ 41.53K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BKIT ringlev varu?
BKIT ringlev varu on 80.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BKIT (ATH) hind?
BKIT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BKIT madalaim (ATL) hind?
BKIT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BKIT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BKIT kauplemismaht on -- USD.
Kas BKIT sel aastal kõrgemale ka suundub?
BKIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BKIT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:03:05 (UTC+8)

Bangkit (BKIT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.