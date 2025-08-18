Bangkit hind (BKIT)
+1.04%
-1.40%
-53.46%
-53.46%
Bangkit (BKIT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BKIT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BKITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on BKIT muutunud +1.04% viimase tunni jooksul, -1.40% 24 tunni vältel -53.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bangkit praegune turukapitalisatsioon on $ 41.53K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BKIT ringlev varu on 80.00B, mille koguvaru on 80000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 41.53K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Bangkit ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bangkit ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bangkit ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bangkit ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-1.40%
|30 päeva
|$ 0
|-51.64%
|60 päeva
|$ 0
|-44.33%
|90 päeva
|$ 0
|--
Bangkit ($BKIT) is the inaugural token launched by Meme Blind Box, a groundbreaking AI agent designed to autonomously create meme tokens on the Base blockchain, with a unique twist—it’s driven by community sentiment and trends. This innovative approach marks a significant evolution in the world of meme tokens, merging artificial intelligence with the power of decentralized, community-driven creativity. The result is a dynamic ecosystem where the voice of the community directly shapes the narrative, style, and success of the tokens. The story of $BKIT began at Devcon 2024 in Bangkok during a live demonstration that captivated audiences with its potential to revolutionize how meme tokens are conceived and adopted. This milestone marked the birth of a new era where tokens are not only AI-generated but also community-owned, creating a symbiotic relationship between technology and its supporters. By harnessing the power of collective input, $BKIT exemplifies a spirit of inclusivity, creativity, and shared ownership. Bangkit is more than a token; it represents a movement—an invitation to join the Bangkit Litter 🐱, a growing community of enthusiasts who embrace the limitless possibilities of AI-crafted tokens. Together, they are redefining the meme token landscape, pushing boundaries, and unleashing the collective imagination to create something truly extraordinary. Whether you're a blockchain enthusiast, a creative mind, or a meme lover, $BKIT offers an opportunity to be part of a vibrant, collaborative journey into the future of tokenomics. Jump in today and explore the exciting world of $BKIT—where AI innovation meets human ingenuity.
