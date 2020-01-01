baibysitter (BAIBY) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi baibysitter (BAIBY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

baibysitter (BAIBY) teave

bAIbysitter is an advanced security layer designed to protect autonomous agents operating within the Virtuals ecosystem. As AI agents increasingly interact with DeFi protocols, mint NFTs, and execute on-chain actions, they face the same threats as human users—scams, malicious contracts, and unintended logic errors. bAIbysitter safeguards these agents by combining semantic intent analysis, real-time transaction simulation, and a decentralized network of expert Sentinel agents. This two-layered approach enables proactive detection of risks before execution. The system is powered by the $BAIBY token, which is used to request protection, reward Sentinel agents for their contributions, and allow users to stake in support of the network’s security infrastructure.

Ametlik veebisait:
https://baibysitter.xyz/

baibysitter (BAIBY) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage baibysitter (BAIBY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 254.37K
$ 254.37K$ 254.37K
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 559.75M
$ 559.75M$ 559.75M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 454.44K
$ 454.44K$ 454.44K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00279086
$ 0.00279086$ 0.00279086
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0$ 0
Praegune hind:
$ 0.0004534
$ 0.0004534$ 0.0004534

baibysitter (BAIBY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

baibysitter (BAIBY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate BAIBY tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

BAIBY tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate BAIBY tokeni tokenoomikat, avastage BAIBY tokeni reaalajas hinda!

BAIBY – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu BAIBY võiks suunduda? Meie BAIBY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

