Mis on baibysitter (BAIBY)

bAIbysitter is an advanced security layer designed to protect autonomous agents operating within the Virtuals ecosystem. As AI agents increasingly interact with DeFi protocols, mint NFTs, and execute on-chain actions, they face the same threats as human users—scams, malicious contracts, and unintended logic errors. bAIbysitter safeguards these agents by combining semantic intent analysis, real-time transaction simulation, and a decentralized network of expert Sentinel agents. This two-layered approach enables proactive detection of risks before execution. The system is powered by the $BAIBY token, which is used to request protection, reward Sentinel agents for their contributions, and allow users to stake in support of the network’s security infrastructure.

baibysitter hinna ennustus (USD)

Kui palju on baibysitter (BAIBY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie baibysitter (BAIBY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

BAIBY kohalike valuutade suhtes

baibysitter (BAIBY) tokenoomika

baibysitter (BAIBY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse baibysitter (BAIBY) kohta Kui palju on baibysitter (BAIBY) tänapäeval väärt? Reaalajas BAIBY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BAIBY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BAIBY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on baibysitter turukapitalisatsioon? BAIBY turukapitalisatsioon on $ 186.91K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BAIBY ringlev varu? BAIBY ringlev varu on 559.75M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BAIBY (ATH) hind? BAIBY saavutab ATH hinna summas 0.00279086 USD . Mis oli kõigi aegade BAIBY madalaim (ATL) hind? BAIBY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BAIBY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BAIBY kauplemismaht on -- USD . Kas BAIBY sel aastal kõrgemale ka suundub? BAIBY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BAIBY hinna ennustust

baibysitter (BAIBY) Olulised valdkonna uudised