BaaSid (BAAS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BaaSid (BAAS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BaaSid (BAAS) teave BaaSid divides the texts and images of personal information, splits and distributes them on a public network based on a block chain. BaaSid is a 100% decentralized personal information network that enables all companies to securely and conveniently use all their personal authentication without operating a centralized DB server. Ametlik veebisait: https://www.baasid.com/ Ostke BAAS kohe!

BaaSid (BAAS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BaaSid (BAAS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 7.40B $ 7.40B $ 7.40B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02764465 $ 0.02764465 $ 0.02764465 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00036893 $ 0.00036893 $ 0.00036893 Lisateave BaaSid (BAAS) hinna kohta

BaaSid (BAAS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BaaSid (BAAS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BAAS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BAAS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BAAS tokeni tokenoomikat, avastage BAAS tokeni reaalajas hinda!

BAAS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BAAS võiks suunduda? Meie BAAS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BAAS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!