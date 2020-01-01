AVINOC (AVINOC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AVINOC (AVINOC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AVINOC (AVINOC) teave AVINOC is a consistent, integrated and permissionless base data layer for decentralized, transparent and worldwide coordination of business flights within the general aviation, to achieve optimal utilization and reduce costs significantly. Every user involved in AVINOC possesses a local copy of all relevant data. This creates new opportunities for global, direct, permissionless, and fast communication between participants involved in the complex aviation business. AVINOC makes all necessary information of availability of staff and equipment visible in a decentralized manner. Efforts for communication and coordination can be reduced to a minimum or, in most cases, they can be totally eliminated. Ametlik veebisait: https://www.avinoc.com/ Valge raamat: https://static.avinoc.cloud/downloads/AVINOC_Whitepaper_en.pdf Ostke AVINOC kohe!

AVINOC (AVINOC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AVINOC (AVINOC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 167.02M $ 167.02M $ 167.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.13M $ 7.13M $ 7.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.29 $ 3.29 $ 3.29 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0071292 $ 0.0071292 $ 0.0071292 Lisateave AVINOC (AVINOC) hinna kohta

AVINOC (AVINOC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AVINOC (AVINOC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AVINOC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AVINOC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AVINOC tokeni tokenoomikat, avastage AVINOC tokeni reaalajas hinda!

AVINOC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AVINOC võiks suunduda? Meie AVINOC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AVINOC tokeni hinna ennustust kohe!

