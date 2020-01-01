AUSD (AUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi AUSD (AUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

AUSD (AUSD) teave AUSD, a digital dollar minted 1:1 with USD fiat. AUSD is designed to be a secure digital currency, utilizing one of the world’s largest custodian banks to safeguard assets, a big 4 auditor and a top tier fund manager. AUSD enables users to participate in trading, lending and payments. It is the most cost-efficient stablecoin to transact with due to its gas-optimized smart contract, making it ideal for traders and payments. Ametlik veebisait: https://agora.finance/ Valge raamat: https://developer.agora.finance/ Ostke AUSD kohe!

AUSD (AUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage AUSD (AUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 213.23M $ 213.23M $ 213.23M Koguvaru: $ 213.37M $ 213.37M $ 213.37M Ringlev varu: $ 213.37M $ 213.37M $ 213.37M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 213.23M $ 213.23M $ 213.23M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 Kõigi aegade madalaim: $ 0.950515 $ 0.950515 $ 0.950515 Praegune hind: $ 0.999426 $ 0.999426 $ 0.999426 Lisateave AUSD (AUSD) hinna kohta

AUSD (AUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud AUSD (AUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AUSD tokeni tokenoomikat, avastage AUSD tokeni reaalajas hinda!

AUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AUSD võiks suunduda? Meie AUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AUSD tokeni hinna ennustust kohe!

