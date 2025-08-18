Mis on AUSD (AUSD)

AUSD, a digital dollar minted 1:1 with USD fiat. AUSD is designed to be a secure digital currency, utilizing one of the world’s largest custodian banks to safeguard assets, a big 4 auditor and a top tier fund manager. AUSD enables users to participate in trading, lending and payments. It is the most cost-efficient stablecoin to transact with due to its gas-optimized smart contract, making it ideal for traders and payments.

Üksuse AUSD (AUSD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

AUSD (AUSD) tokenoomika

AUSD (AUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AUSD (AUSD) kohta Kui palju on AUSD (AUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas AUSD hind USD on 1.0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AUSD/USD hind? $ 1.0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AUSD turukapitalisatsioon? AUSD turukapitalisatsioon on $ 215.70M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AUSD ringlev varu? AUSD ringlev varu on 215.58M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AUSD (ATH) hind? AUSD saavutab ATH hinna summas 1.022 USD . Mis oli kõigi aegade AUSD madalaim (ATL) hind? AUSD nägi ATL hinda summas 0.950515 USD . Milline on AUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AUSD kauplemismaht on -- USD . Kas AUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? AUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AUSD hinna ennustust

