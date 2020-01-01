Audius (AUDIO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Audius (AUDIO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Audius (AUDIO) teave AUDIO is the native platform token of the Audius streaming protocol. AUDIO is staked for security, feature access and governance and earned by artists, fans and node operators who drive Audius. Ametlik veebisait: https://audius.co/ Ostke AUDIO kohe!

Audius (AUDIO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Audius (AUDIO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 87.96M $ 87.96M $ 87.96M Koguvaru: $ 1.35B $ 1.35B $ 1.35B Ringlev varu: $ 1.35B $ 1.35B $ 1.35B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 87.96M $ 87.96M $ 87.96M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.95 $ 4.95 $ 4.95 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0437371 $ 0.0437371 $ 0.0437371 Praegune hind: $ 0.065191 $ 0.065191 $ 0.065191 Lisateave Audius (AUDIO) hinna kohta

Audius (AUDIO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Audius (AUDIO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AUDIO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AUDIO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AUDIO tokeni tokenoomikat, avastage AUDIO tokeni reaalajas hinda!

AUDIO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AUDIO võiks suunduda? Meie AUDIO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AUDIO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!