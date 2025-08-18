Rohkem infot AUDIO

Audius logo

Audius hind (AUDIO)

Loendis mitteolevad

1 AUDIO/USD reaalajas hind:

$0.062319
$0.062319
-4.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Audius (AUDIO) reaalajas hinnagraafik
Audius (AUDIO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.062322
$ 0.062322
24 h madal
$ 0.065227
$ 0.065227
24 h kõrge

$ 0.062322
$ 0.062322

$ 0.065227
$ 0.065227

$ 4.95
$ 4.95

$ 0.0437371
$ 0.0437371

-1.57%

-4.27%

-4.56%

-4.56%

Audius (AUDIO) reaalajas hind on $0.06233. Viimase 24 tunni jooksul AUDIO kaubeldud madalaim $ 0.062322 ja kõrgeim $ 0.065227 näitab aktiivset turu volatiivsust. AUDIOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.95 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0437371.

Lüliajalise tootluse osas on AUDIO muutunud -1.57% viimase tunni jooksul, -4.27% 24 tunni vältel -4.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Audius (AUDIO) – turuteave

$ 84.07M
$ 84.07M

--
--

$ 84.07M
$ 84.07M

1.35B
1.35B

1,348,355,853.759209
1,348,355,853.759209

Audius praegune turukapitalisatsioon on $ 84.07M -- 24 tunnise kauplemismahuga. AUDIO ringlev varu on 1.35B, mille koguvaru on 1348355853.759209. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 84.07M.

Audius (AUDIO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Audius ja USD hinnamuutus $ -0.00278447792182878.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Audius ja USD hinnamuutus $ -0.0050155766.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Audius ja USD hinnamuutus $ +0.0036675345.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Audius ja USD hinnamuutus $ -0.0135345299329438.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00278447792182878-4.27%
30 päeva$ -0.0050155766-8.04%
60 päeva$ +0.0036675345+5.88%
90 päeva$ -0.0135345299329438-17.84%

Mis on Audius (AUDIO)

AUDIO is the native platform token of the Audius streaming protocol. AUDIO is staked for security, feature access and governance and earned by artists, fans and node operators who drive Audius.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Audius (AUDIO) allikas

Ametlik veebisait

Audius hinna ennustus (USD)

Kui palju on Audius (AUDIO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Audius (AUDIO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Audius nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Audius hinna ennustust kohe!

AUDIO kohalike valuutade suhtes

Audius (AUDIO) tokenoomika

Audius (AUDIO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AUDIO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Audius (AUDIO) kohta

Kui palju on Audius (AUDIO) tänapäeval väärt?
Reaalajas AUDIO hind USD on 0.06233 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AUDIO/USD hind?
Praegune hind AUDIO/USD on $ 0.06233. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Audius turukapitalisatsioon?
AUDIO turukapitalisatsioon on $ 84.07M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AUDIO ringlev varu?
AUDIO ringlev varu on 1.35B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AUDIO (ATH) hind?
AUDIO saavutab ATH hinna summas 4.95 USD.
Mis oli kõigi aegade AUDIO madalaim (ATL) hind?
AUDIO nägi ATL hinda summas 0.0437371 USD.
Milline on AUDIO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AUDIO kauplemismaht on -- USD.
Kas AUDIO sel aastal kõrgemale ka suundub?
AUDIO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AUDIO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.