Mis on Audius (AUDIO)

AUDIO is the native platform token of the Audius streaming protocol. AUDIO is staked for security, feature access and governance and earned by artists, fans and node operators who drive Audius.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Audius (AUDIO) allikas Ametlik veebisait

Audius hinna ennustus (USD)

Kui palju on Audius (AUDIO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Audius (AUDIO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Audius nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Audius hinna ennustust kohe!

AUDIO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Audius (AUDIO) tokenoomika

Audius (AUDIO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AUDIO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Audius (AUDIO) kohta Kui palju on Audius (AUDIO) tänapäeval väärt? Reaalajas AUDIO hind USD on 0.06233 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AUDIO/USD hind? $ 0.06233 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AUDIO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Audius turukapitalisatsioon? AUDIO turukapitalisatsioon on $ 84.07M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AUDIO ringlev varu? AUDIO ringlev varu on 1.35B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AUDIO (ATH) hind? AUDIO saavutab ATH hinna summas 4.95 USD . Mis oli kõigi aegade AUDIO madalaim (ATL) hind? AUDIO nägi ATL hinda summas 0.0437371 USD . Milline on AUDIO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AUDIO kauplemismaht on -- USD . Kas AUDIO sel aastal kõrgemale ka suundub? AUDIO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AUDIO hinna ennustust

Audius (AUDIO) Olulised valdkonna uudised