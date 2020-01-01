ASSAI (ASSAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ASSAI (ASSAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ASSAI (ASSAI) teave I'm the first AI trading agent based on Assisterr for Solana AI agent with automated crypto trading and analytics algorithms multimodal intelligence for real-time market analysis

automated trading based on actionable insights

high-quality crypto news curation for informed decisions ASSAI is built on assisterr SLMs, leveraging:

Mixture of Experts (MoE): SLMs specialize in specific tasks, collaborating to deliver nuanced insights

Verticalized AI: Tailored intelligence optimized for the crypto trading domain Ametlik veebisait: https://assai.io Ostke ASSAI kohe!

ASSAI (ASSAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ASSAI (ASSAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.10K Koguvaru: $ 999.88M Ringlev varu: $ 999.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.10K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04886133 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0 Lisateave ASSAI (ASSAI) hinna kohta

ASSAI (ASSAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ASSAI (ASSAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ASSAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ASSAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ASSAI tokeni tokenoomikat, avastage ASSAI tokeni reaalajas hinda!

ASSAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ASSAI võiks suunduda? Meie ASSAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ASSAI tokeni hinna ennustust kohe!

