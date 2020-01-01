ArGoApp (ARGO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ArGoApp (ARGO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ArGoApp (ARGO) teave We are the simplest, fastest & most convenient way to deploy your web apps onto the Decentralized Cloud Network #DeCloudYourself Ametlik veebisait: https://spheron.network/ Ostke ARGO kohe!

ArGoApp (ARGO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ArGoApp (ARGO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 123.39K $ 123.39K $ 123.39K Koguvaru: $ 65.54M $ 65.54M $ 65.54M Ringlev varu: $ 17.62M $ 17.62M $ 17.62M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 459.07K $ 459.07K $ 459.07K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.576267 $ 0.576267 $ 0.576267 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00256598 $ 0.00256598 $ 0.00256598 Praegune hind: $ 0.00700426 $ 0.00700426 $ 0.00700426 Lisateave ArGoApp (ARGO) hinna kohta

ArGoApp (ARGO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ArGoApp (ARGO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ARGO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ARGO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ARGO tokeni tokenoomikat, avastage ARGO tokeni reaalajas hinda!

ARGO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ARGO võiks suunduda? Meie ARGO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ARGO tokeni hinna ennustust kohe!

