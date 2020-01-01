Architex (ARCX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Architex (ARCX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Architex (ARCX) teave Architex is a mining layer targeting blockchains and AI networks such as BTC, Bittensor & Morpheus through its decentralized ASIC & GPU hardware infrastructure. Ametlik veebisait: https://architex.ai/ Ostke ARCX kohe!

Architex (ARCX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Architex (ARCX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 11.8 $ 11.8 $ 11.8 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.150479 $ 0.150479 $ 0.150479 Lisateave Architex (ARCX) hinna kohta

Architex (ARCX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Architex (ARCX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ARCX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ARCX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ARCX tokeni tokenoomikat, avastage ARCX tokeni reaalajas hinda!

ARCX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ARCX võiks suunduda? Meie ARCX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ARCX tokeni hinna ennustust kohe!

