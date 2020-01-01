Arcadia (AAA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Arcadia (AAA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Arcadia (AAA) teave Arcadia is a next-generation DeFi asset management protocol. Through user-owned accounts, it provides: One-click zaps to enter, exit or switch between concentrated liquidity pools on any DEX.

Automation of asset and risk management without giving up on self custody, such as auto-rebalancing and auto-compounding.

One-click sophisticated yield generating strategies.

Built-in margin for liquidity pairs of established assets.

An interface for third parties and AI agents to manage assets within onchain enforceable boundaries. Ametlik veebisait: https://arcadia.finance Ostke AAA kohe!

Arcadia (AAA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Arcadia (AAA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.24M $ 5.24M $ 5.24M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 17.99M $ 17.99M $ 17.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 29.13M $ 29.13M $ 29.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03513348 $ 0.03513348 $ 0.03513348 Praegune hind: $ 0.291296 $ 0.291296 $ 0.291296 Lisateave Arcadia (AAA) hinna kohta

Arcadia (AAA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Arcadia (AAA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AAA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AAA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AAA tokeni tokenoomikat, avastage AAA tokeni reaalajas hinda!

