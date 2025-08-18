Mis on Arcadia (AAA)

Arcadia is a next-generation DeFi asset management protocol. Through user-owned accounts, it provides: - One-click zaps to enter, exit or switch between concentrated liquidity pools on any DEX. - Automation of asset and risk management without giving up on self custody, such as auto-rebalancing and auto-compounding. - One-click sophisticated yield generating strategies. - Built-in margin for liquidity pairs of established assets. - An interface for third parties and AI agents to manage assets within onchain enforceable boundaries.

Kui palju on Arcadia (AAA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Arcadia (AAA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Arcadia nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Arcadia (AAA) tokenoomika

Arcadia (AAA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AAA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Arcadia (AAA) kohta Kui palju on Arcadia (AAA) tänapäeval väärt? Reaalajas AAA hind USD on 0.304129 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AAA/USD hind? $ 0.304129 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AAA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Arcadia turukapitalisatsioon? AAA turukapitalisatsioon on $ 5.48M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AAA ringlev varu? AAA ringlev varu on 17.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AAA (ATH) hind? AAA saavutab ATH hinna summas 1.045 USD . Mis oli kõigi aegade AAA madalaim (ATL) hind? AAA nägi ATL hinda summas 0.03513348 USD . Milline on AAA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AAA kauplemismaht on -- USD . Kas AAA sel aastal kõrgemale ka suundub? AAA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AAA hinna ennustust

