Arcadia hind (AAA)

1 AAA/USD reaalajas hind:

$0.304526
-3.20%1D
Arcadia (AAA) reaalajas hinnagraafik
Arcadia (AAA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.302819
24 h madal
$ 0.323604
24 h kõrge

$ 0.302819
$ 0.323604
$ 1.045
$ 0.03513348
-0.76%

-3.41%

-13.07%

-13.07%

Arcadia (AAA) reaalajas hind on $0.304129. Viimase 24 tunni jooksul AAA kaubeldud madalaim $ 0.302819 ja kõrgeim $ 0.323604 näitab aktiivset turu volatiivsust. AAAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.045 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03513348.

Lüliajalise tootluse osas on AAA muutunud -0.76% viimase tunni jooksul, -3.41% 24 tunni vältel -13.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Arcadia (AAA) – turuteave

$ 5.48M
--
$ 30.45M
17.99M
100,000,000.0
Arcadia praegune turukapitalisatsioon on $ 5.48M -- 24 tunnise kauplemismahuga. AAA ringlev varu on 17.99M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 30.45M.

Arcadia (AAA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Arcadia ja USD hinnamuutus $ -0.0107416333485853.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Arcadia ja USD hinnamuutus $ +0.4623743136.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Arcadia ja USD hinnamuutus $ +0.0927683472.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Arcadia ja USD hinnamuutus $ +0.215094829614308.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0107416333485853-3.41%
30 päeva$ +0.4623743136+152.03%
60 päeva$ +0.0927683472+30.50%
90 päeva$ +0.215094829614308+241.59%

Mis on Arcadia (AAA)

Arcadia is a next-generation DeFi asset management protocol. Through user-owned accounts, it provides: - One-click zaps to enter, exit or switch between concentrated liquidity pools on any DEX. - Automation of asset and risk management without giving up on self custody, such as auto-rebalancing and auto-compounding. - One-click sophisticated yield generating strategies. - Built-in margin for liquidity pairs of established assets. - An interface for third parties and AI agents to manage assets within onchain enforceable boundaries.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Arcadia (AAA) allikas

Ametlik veebisait

Arcadia hinna ennustus (USD)

Kui palju on Arcadia (AAA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Arcadia (AAA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Arcadia nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Arcadia hinna ennustust kohe!

AAA kohalike valuutade suhtes

Arcadia (AAA) tokenoomika

Arcadia (AAA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AAA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Arcadia (AAA) kohta

Kui palju on Arcadia (AAA) tänapäeval väärt?
Reaalajas AAA hind USD on 0.304129 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AAA/USD hind?
Praegune hind AAA/USD on $ 0.304129. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Arcadia turukapitalisatsioon?
AAA turukapitalisatsioon on $ 5.48M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AAA ringlev varu?
AAA ringlev varu on 17.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AAA (ATH) hind?
AAA saavutab ATH hinna summas 1.045 USD.
Mis oli kõigi aegade AAA madalaim (ATL) hind?
AAA nägi ATL hinda summas 0.03513348 USD.
Milline on AAA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AAA kauplemismaht on -- USD.
Kas AAA sel aastal kõrgemale ka suundub?
AAA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AAA hinna ennustust.
Arcadia (AAA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.