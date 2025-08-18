Rohkem infot ARBUS

Arbus hind (ARBUS)

1 ARBUS/USD reaalajas hind:

$0.00489033
$0.00489033$0.00489033
+2.40%1D
Arbus (ARBUS) reaalajas hinnagraafik
Arbus (ARBUS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0044719
24 h madal
$ 0.00592424
24 h kõrge

$ 0.0044719
$ 0.00592424
$ 0.02271455
$ 0.00107399
-1.46%

+2.49%

-5.82%

-5.82%

Arbus (ARBUS) reaalajas hind on $0.00489033. Viimase 24 tunni jooksul ARBUS kaubeldud madalaim $ 0.0044719 ja kõrgeim $ 0.00592424 näitab aktiivset turu volatiivsust. ARBUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02271455 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00107399.

Lüliajalise tootluse osas on ARBUS muutunud -1.46% viimase tunni jooksul, +2.49% 24 tunni vältel -5.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Arbus (ARBUS) – turuteave

$ 2.69M
--
$ 4.89M
549.99M
1,000,000,000.0
Arbus praegune turukapitalisatsioon on $ 2.69M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ARBUS ringlev varu on 549.99M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.89M.

Arbus (ARBUS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Arbus ja USD hinnamuutus $ +0.00011872.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Arbus ja USD hinnamuutus $ +0.0062102848.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Arbus ja USD hinnamuutus $ +0.0012568661.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Arbus ja USD hinnamuutus $ -0.007230842383478212.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00011872+2.49%
30 päeva$ +0.0062102848+126.99%
60 päeva$ +0.0012568661+25.70%
90 päeva$ -0.007230842383478212-59.65%

Mis on Arbus (ARBUS)

Arbus is an AI-driven market intelligence layer built for InfoFi and the agentic economy. It powers native products like Arbus Terminal, Arbus Agent, Data Marketplace, and the Data Collection Network, while also equipping developers of external AI/DeFAI agents, swarms, and dApps through a structured, real-time data infrastructure. By translating dynamic market signals into actionable insights, Arbus supports informed decision-making across both human and autonomous systems.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Arbus (ARBUS) allikas

Arbus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Arbus (ARBUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Arbus (ARBUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Arbus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Arbus hinna ennustust kohe!

ARBUS kohalike valuutade suhtes

Arbus (ARBUS) tokenoomika

Arbus (ARBUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ARBUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Arbus (ARBUS) kohta

Kui palju on Arbus (ARBUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas ARBUS hind USD on 0.00489033 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ARBUS/USD hind?
Praegune hind ARBUS/USD on $ 0.00489033. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Arbus turukapitalisatsioon?
ARBUS turukapitalisatsioon on $ 2.69M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ARBUS ringlev varu?
ARBUS ringlev varu on 549.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ARBUS (ATH) hind?
ARBUS saavutab ATH hinna summas 0.02271455 USD.
Mis oli kõigi aegade ARBUS madalaim (ATL) hind?
ARBUS nägi ATL hinda summas 0.00107399 USD.
Milline on ARBUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ARBUS kauplemismaht on -- USD.
Kas ARBUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
ARBUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ARBUS hinna ennustust.
Arbus (ARBUS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.