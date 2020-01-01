Ara (ARA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ara (ARA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ara (ARA) teave Ara is a blockchain powered content platform that empowers creators. By removing centralized third party content stores, eliminating hosting costs, and rewarding consumers, Ara helps creators around the globe maximize the value of their work. Ametlik veebisait: https://ara.one/ Ostke ARA kohe!

Ara (ARA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ara (ARA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 49.70K $ 49.70K $ 49.70K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 736.48M $ 736.48M $ 736.48M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 67.48K $ 67.48K $ 67.48K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.096114 $ 0.096114 $ 0.096114 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Ara (ARA) hinna kohta

Ara (ARA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ara (ARA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ARA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ARA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ARA tokeni tokenoomikat, avastage ARA tokeni reaalajas hinda!

ARA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ARA võiks suunduda? Meie ARA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ARA tokeni hinna ennustust kohe!

