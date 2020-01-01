Antara Token (ANTT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Antara Token (ANTT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Antara Token (ANTT) teave Antara Raiders & Royals is a ground-breaking transmedia project that marries the rich tapestry of Arabian legends with cutting-edge blockchain technology. It reimagines the epic tale of Antara Ibn Shaddad, an ancient Arabian hero, for today's audience. Ametlik veebisait: https://antaragame.io/ Valge raamat: https://antaragame.io/whitepaper.pdf Ostke ANTT kohe!

Antara Token (ANTT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Antara Token (ANTT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 153.82K $ 153.82K $ 153.82K Koguvaru: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Ringlev varu: $ 61.83M $ 61.83M $ 61.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 298.52K $ 298.52K $ 298.52K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.625249 $ 0.625249 $ 0.625249 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00248819 $ 0.00248819 $ 0.00248819 Lisateave Antara Token (ANTT) hinna kohta

Antara Token (ANTT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Antara Token (ANTT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ANTT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ANTT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ANTT tokeni tokenoomikat, avastage ANTT tokeni reaalajas hinda!

