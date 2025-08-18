Mis on Antara Token (ANTT)

Antara Raiders & Royals is a ground-breaking transmedia project that marries the rich tapestry of Arabian legends with cutting-edge blockchain technology. It reimagines the epic tale of Antara Ibn Shaddad, an ancient Arabian hero, for today's audience.

Antara Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Antara Token (ANTT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Antara Token (ANTT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Antara Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Antara Token (ANTT) tokenoomika

Antara Token (ANTT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANTT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Antara Token (ANTT) kohta Kui palju on Antara Token (ANTT) tänapäeval väärt? Reaalajas ANTT hind USD on 0.00193836 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ANTT/USD hind? $ 0.00193836 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ANTT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Antara Token turukapitalisatsioon? ANTT turukapitalisatsioon on $ 117.86K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ANTT ringlev varu? ANTT ringlev varu on 60.81M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANTT (ATH) hind? ANTT saavutab ATH hinna summas 0.625249 USD . Mis oli kõigi aegade ANTT madalaim (ATL) hind? ANTT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ANTT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ANTT kauplemismaht on -- USD . Kas ANTT sel aastal kõrgemale ka suundub? ANTT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ANTT hinna ennustust

