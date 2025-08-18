Rohkem infot ANTT

Antara Token hind (ANTT)

1 ANTT/USD reaalajas hind:

$0.00193836
$0.00193836
-8.00%1D
Antara Token (ANTT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 19:16:36 (UTC+8)

Antara Token (ANTT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.44%

-8.00%

+53.95%

+53.95%

Antara Token (ANTT) reaalajas hind on $0.00193836. Viimase 24 tunni jooksul ANTT kaubeldud madalaim $ 0.00193818 ja kõrgeim $ 0.00249743 näitab aktiivset turu volatiivsust. ANTTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.625249 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ANTT muutunud -1.44% viimase tunni jooksul, -8.00% 24 tunni vältel +53.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Antara Token (ANTT) – turuteave

Antara Token praegune turukapitalisatsioon on $ 117.86K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ANTT ringlev varu on 60.81M, mille koguvaru on 120000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 232.58K.

Antara Token (ANTT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Antara Token ja USD hinnamuutus $ -0.000168660263535631.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Antara Token ja USD hinnamuutus $ +0.0011330227.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Antara Token ja USD hinnamuutus $ +0.0018295761.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Antara Token ja USD hinnamuutus $ +0.0009111250721987504.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000168660263535631-8.00%
30 päeva$ +0.0011330227+58.45%
60 päeva$ +0.0018295761+94.39%
90 päeva$ +0.0009111250721987504+88.70%

Mis on Antara Token (ANTT)

Antara Raiders & Royals is a ground-breaking transmedia project that marries the rich tapestry of Arabian legends with cutting-edge blockchain technology. It reimagines the epic tale of Antara Ibn Shaddad, an ancient Arabian hero, for today's audience.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Antara Token (ANTT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Antara Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Antara Token (ANTT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Antara Token (ANTT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Antara Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Antara Token hinna ennustust kohe!

ANTT kohalike valuutade suhtes

Antara Token (ANTT) tokenoomika

Antara Token (ANTT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ANTT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Antara Token (ANTT) kohta

Kui palju on Antara Token (ANTT) tänapäeval väärt?
Reaalajas ANTT hind USD on 0.00193836 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ANTT/USD hind?
Praegune hind ANTT/USD on $ 0.00193836. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Antara Token turukapitalisatsioon?
ANTT turukapitalisatsioon on $ 117.86K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ANTT ringlev varu?
ANTT ringlev varu on 60.81M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANTT (ATH) hind?
ANTT saavutab ATH hinna summas 0.625249 USD.
Mis oli kõigi aegade ANTT madalaim (ATL) hind?
ANTT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ANTT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ANTT kauplemismaht on -- USD.
Kas ANTT sel aastal kõrgemale ka suundub?
ANTT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ANTT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.