ANGRYGUY (ANGRYGUY) tokenoomika

ANGRYGUY (ANGRYGUY) teave ANGRYGUY is a meme-based cryptocurrency designed to bring humor and utility to the blockchain. Born from the frustration of everyday life, ANGRYGUY channels those feelings into a fun and engaging community-driven token. Its purpose is to entertain while also fostering a sense of empowerment for holders. Whether you're holding ANGRYGUY as a playful investment or part of a larger movement, it brings together meme culture and cryptocurrency to create an ecosystem where anger turns into opportunity. Holders can unlock rewards, exclusive content, and a space for venting in a light-hearted way.

ANGRYGUY (ANGRYGUY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ANGRYGUY (ANGRYGUY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.04K $ 11.04K $ 11.04K Koguvaru: $ 997.37M $ 997.37M $ 997.37M Ringlev varu: $ 997.37M $ 997.37M $ 997.37M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.04K $ 11.04K $ 11.04K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00290695 $ 0.00290695 $ 0.00290695 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave ANGRYGUY (ANGRYGUY) hinna kohta

ANGRYGUY (ANGRYGUY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ANGRYGUY (ANGRYGUY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ANGRYGUY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ANGRYGUY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ANGRYGUY tokeni tokenoomikat, avastage ANGRYGUY tokeni reaalajas hinda!

ANGRYGUY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ANGRYGUY võiks suunduda? Meie ANGRYGUY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ANGRYGUY tokeni hinna ennustust kohe!

