ALP logo

ALP hind (ALP)

Loendis mitteolevad

1 ALP/USD reaalajas hind:

--
----
-0.80%1D
USD
ALP (ALP) reaalajas hinnagraafik
ALP (ALP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00927438
$ 0.00927438$ 0.00927438

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.89%

+9.23%

+9.23%

ALP (ALP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ALP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ALPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00927438 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ALP muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.89% 24 tunni vältel +9.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ALP (ALP) – turuteave

$ 28.16K
$ 28.16K$ 28.16K

--
----

$ 28.16K
$ 28.16K$ 28.16K

816.36M
816.36M 816.36M

816,359,047.341366
816,359,047.341366 816,359,047.341366

ALP praegune turukapitalisatsioon on $ 28.16K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ALP ringlev varu on 816.36M, mille koguvaru on 816359047.341366. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 28.16K.

ALP (ALP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ALP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ALP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ALP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ALP ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.89%
30 päeva$ 0-6.48%
60 päeva$ 0-19.41%
90 päeva$ 0--

Mis on ALP (ALP)

ALP Coin is a community-driven parody memecoin built on the Solana blockchain, capturing the spirit of individuality and freedom. Designed to symbolize a movement of bold, independent-minded enthusiasts, ALP Coin represents the passion of those who value personal freedom, resilience, and unconventional thinking. With a playful nod to the nicotine-loving, thrill-seeking, and spirited personalities, ALP Coin embodies the ethos of "anti-woke" alternatives in the digital currency world. As a token that celebrates the daring and autonomous, ALP Coin encourages like-minded individuals to join a decentralized community that celebrates risk, rugged individuality, and the principles of unrestricted expression. While unconnected to any particular organization or figure, ALP Coin brings together a global community of advocates for free thought and empowerment, united under the symbol of $ALP.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

ALP hinna ennustus (USD)

Kui palju on ALP (ALP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ALP (ALP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ALP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ALP hinna ennustust kohe!

ALP kohalike valuutade suhtes

ALP (ALP) tokenoomika

ALP (ALP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ALP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ALP (ALP) kohta

Kui palju on ALP (ALP) tänapäeval väärt?
Reaalajas ALP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ALP/USD hind?
Praegune hind ALP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ALP turukapitalisatsioon?
ALP turukapitalisatsioon on $ 28.16K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ALP ringlev varu?
ALP ringlev varu on 816.36M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ALP (ATH) hind?
ALP saavutab ATH hinna summas 0.00927438 USD.
Mis oli kõigi aegade ALP madalaim (ATL) hind?
ALP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ALP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ALP kauplemismaht on -- USD.
Kas ALP sel aastal kõrgemale ka suundub?
ALP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ALP hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.