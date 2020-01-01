Agoric (BLD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Agoric (BLD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ametlik veebisait: https://agoric.com/ Valge raamat: https://agoric.com/whitepaper/

Agoric (BLD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Agoric (BLD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.97M $ 3.97M $ 3.97M Koguvaru: $ 1.07B $ 1.07B $ 1.07B Ringlev varu: $ 684.75M $ 684.75M $ 684.75M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.23M $ 6.23M $ 6.23M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.751177 $ 0.751177 $ 0.751177 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00554873 $ 0.00554873 $ 0.00554873 Praegune hind: $ 0.00579673 $ 0.00579673 $ 0.00579673 Lisateave Agoric (BLD) hinna kohta

Agoric (BLD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Agoric (BLD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BLD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BLD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BLD tokeni tokenoomikat, avastage BLD tokeni reaalajas hinda!

BLD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BLD võiks suunduda? Meie BLD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BLD tokeni hinna ennustust kohe!

