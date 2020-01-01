Agentik DEX (AGENTIK) tokenoomika

Agentik DEX (AGENTIK) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Agentik DEX (AGENTIK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Agentik DEX (AGENTIK) teave

AgentikDEX is a revolutionary decentralized application that democratizes automated trading through AI-powered agents. Our platform enables users to create, customize, and deploy sophisticated trading agents which can make strategies across multiple blockchains without requiring technical expertise. By leveraging Virtuals G.A.M.E framework and advanced DeFi protocols, AgentikDEX transforms complex trading algorithms into accessible, autonomous agents.

Ametlik veebisait:
https://agentikdex.com/login

Agentik DEX (AGENTIK) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Agentik DEX (AGENTIK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 110.52K
$ 110.52K$ 110.52K
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 221.04K
$ 221.04K$ 221.04K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0
$ 0$ 0
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0$ 0
Praegune hind:
$ 0.00022104
$ 0.00022104$ 0.00022104

Agentik DEX (AGENTIK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Agentik DEX (AGENTIK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate AGENTIK tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

AGENTIK tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate AGENTIK tokeni tokenoomikat, avastage AGENTIK tokeni reaalajas hinda!

AGENTIK – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu AGENTIK võiks suunduda? Meie AGENTIK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.