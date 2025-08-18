Rohkem infot AGENTIK

Agentik DEX hind (AGENTIK)

1 AGENTIK/USD reaalajas hind:

$0.00028572
$0.00028572$0.00028572
+174.80%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Agentik DEX (AGENTIK) reaalajas hinnagraafik
Agentik DEX (AGENTIK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+5.07%

+174.89%

+317.69%

+317.69%

Agentik DEX (AGENTIK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul AGENTIK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. AGENTIKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on AGENTIK muutunud +5.07% viimase tunni jooksul, +174.89% 24 tunni vältel +317.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Agentik DEX (AGENTIK) – turuteave

$ 136.31K
$ 136.31K$ 136.31K

--
----

$ 272.63K
$ 272.63K$ 272.63K

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Agentik DEX praegune turukapitalisatsioon on $ 136.31K -- 24 tunnise kauplemismahuga. AGENTIK ringlev varu on 500.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 272.63K.

Agentik DEX (AGENTIK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Agentik DEX ja USD hinnamuutus $ +0.00018178.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Agentik DEX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Agentik DEX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Agentik DEX ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00018178+174.89%
30 päeva$ 0+92.56%
60 päeva$ 0-33.76%
90 päeva$ 0--

Mis on Agentik DEX (AGENTIK)

AgentikDEX is a revolutionary decentralized application that democratizes automated trading through AI-powered agents. Our platform enables users to create, customize, and deploy sophisticated trading agents which can make strategies across multiple blockchains without requiring technical expertise. By leveraging Virtuals G.A.M.E framework and advanced DeFi protocols, AgentikDEX transforms complex trading algorithms into accessible, autonomous agents.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Agentik DEX (AGENTIK) allikas

Ametlik veebisait

Agentik DEX hinna ennustus (USD)

Kui palju on Agentik DEX (AGENTIK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Agentik DEX (AGENTIK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Agentik DEX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Agentik DEX hinna ennustust kohe!

AGENTIK kohalike valuutade suhtes

Agentik DEX (AGENTIK) tokenoomika

Agentik DEX (AGENTIK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AGENTIK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Agentik DEX (AGENTIK) kohta

Kui palju on Agentik DEX (AGENTIK) tänapäeval väärt?
Reaalajas AGENTIK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AGENTIK/USD hind?
Praegune hind AGENTIK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Agentik DEX turukapitalisatsioon?
AGENTIK turukapitalisatsioon on $ 136.31K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AGENTIK ringlev varu?
AGENTIK ringlev varu on 500.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AGENTIK (ATH) hind?
AGENTIK saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade AGENTIK madalaim (ATL) hind?
AGENTIK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on AGENTIK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AGENTIK kauplemismaht on -- USD.
Kas AGENTIK sel aastal kõrgemale ka suundub?
AGENTIK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AGENTIK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.