Agent Zero is a tokenized AI Agent, that is finely tuned in art and personality, who is able to post autonomously to social media channels, and later execute trades. Agent Zero is the first major partnership with VC backed creator.bid in order to create a new wave of smart agents for the new AI meta. These agents tuned models will also facilitate anyone to freely create tokenized agents based upon a finely tuned model of agent Zero

Agent Zero ($WSB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Agent Zero ($WSB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 114.42K $ 114.42K $ 114.42K Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 114.42K $ 114.42K $ 114.42K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.219728 $ 0.219728 $ 0.219728 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0031584 $ 0.0031584 $ 0.0031584 Praegune hind: $ 0.00544839 $ 0.00544839 $ 0.00544839 Lisateave Agent Zero ($WSB) hinna kohta

Agent Zero ($WSB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Agent Zero ($WSB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $WSB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $WSB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $WSB tokeni tokenoomikat, avastage $WSB tokeni reaalajas hinda!

$WSB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $WSB võiks suunduda? Meie $WSB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $WSB tokeni hinna ennustust kohe!

