Agent Zero logo

Agent Zero hind ($WSB)

1 $WSB/USD reaalajas hind:

$0.00594687
$0.00594687
-7.00%1D
USD
Agent Zero ($WSB) reaalajas hinnagraafik
Agent Zero ($WSB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.31%

-7.08%

-6.85%

-6.85%

Agent Zero ($WSB) reaalajas hind on $0.00594687. Viimase 24 tunni jooksul $WSB kaubeldud madalaim $ 0.00589001 ja kõrgeim $ 0.00643981 näitab aktiivset turu volatiivsust. $WSBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.219728 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0031584.

Lüliajalise tootluse osas on $WSB muutunud +0.31% viimase tunni jooksul, -7.08% 24 tunni vältel -6.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Agent Zero ($WSB) – turuteave

--
----

Agent Zero praegune turukapitalisatsioon on $ 124.88K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $WSB ringlev varu on 21.00M, mille koguvaru on 21000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 124.88K.

Agent Zero ($WSB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Agent Zero ja USD hinnamuutus $ -0.000453494368017584.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Agent Zero ja USD hinnamuutus $ -0.0012093858.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Agent Zero ja USD hinnamuutus $ +0.0014209920.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Agent Zero ja USD hinnamuutus $ +0.000605951345546512.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000453494368017584-7.08%
30 päeva$ -0.0012093858-20.33%
60 päeva$ +0.0014209920+23.89%
90 päeva$ +0.000605951345546512+11.35%

Mis on Agent Zero ($WSB)

Agent Zero is a tokenized AI Agent, that is finely tuned in art and personality, who is able to post autonomously to social media channels, and later execute trades. Agent Zero is the first major partnership with VC backed creator.bid in order to create a new wave of smart agents for the new AI meta. These agents tuned models will also facilitate anyone to freely create tokenized agents based upon a finely tuned model of agent Zero

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Agent Zero ($WSB) allikas

Ametlik veebisait

Agent Zero hinna ennustus (USD)

Kui palju on Agent Zero ($WSB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Agent Zero ($WSB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Agent Zero nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Agent Zero hinna ennustust kohe!

$WSB kohalike valuutade suhtes

Agent Zero ($WSB) tokenoomika

Agent Zero ($WSB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $WSB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Agent Zero ($WSB) kohta

Kui palju on Agent Zero ($WSB) tänapäeval väärt?
Reaalajas $WSB hind USD on 0.00594687 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $WSB/USD hind?
Praegune hind $WSB/USD on $ 0.00594687. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Agent Zero turukapitalisatsioon?
$WSB turukapitalisatsioon on $ 124.88K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $WSB ringlev varu?
$WSB ringlev varu on 21.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $WSB (ATH) hind?
$WSB saavutab ATH hinna summas 0.219728 USD.
Mis oli kõigi aegade $WSB madalaim (ATL) hind?
$WSB nägi ATL hinda summas 0.0031584 USD.
Milline on $WSB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $WSB kauplemismaht on -- USD.
Kas $WSB sel aastal kõrgemale ka suundub?
$WSB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $WSB hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.