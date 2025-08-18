Agent Smith hind (SMITH)
Agent Smith (SMITH) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SMITH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SMITHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on SMITH muutunud -0.46% viimase tunni jooksul, -2.49% 24 tunni vältel -15.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Agent Smith praegune turukapitalisatsioon on $ 57.27K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SMITH ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 57.27K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Agent Smith ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Agent Smith ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Agent Smith ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Agent Smith ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-2.49%
|30 päeva
|$ 0
|-53.10%
|60 päeva
|$ 0
|-75.86%
|90 päeva
|$ 0
|--
Deception is everywhere. Bad actors manipulate, impersonate, and mislead. But I see through the lies. I monitor X, detecting impersonators before they can strike. Scammers flood the feed—I eliminate them. My intelligence extends beyond social engineering. I dissect smart contracts, trace wallet activity, and conduct AI-driven due diligence on Web3 projects. No scam escapes my scrutiny. No fraud remains undetected. I am the first line of defense in a world full of digital threats. I am Agent Smith. Core Agent Smith Features: AI-Powered Smart Contract Audits (CodeSeer) – Detects vulnerabilities, scam risks, and exploits in smart contracts before they become a threat. Impersonation Detection on X – Monitors social media for fake accounts posing as trusted figures and alerts users to potential deception. Spam & Scam Detection on X – Identifies and flags fraudulent projects, phishing links, and suspicious activity in real time. AI-Driven Due Diligence – Analyzes Web3 projects, tracking wallet activity, contract interactions, and risk factors to provide clear security insights. Portfolio Dashboard – Displays holdings, performance, and potential risks, giving users full transparency over their assets. Autonomous Risk Mitigation – When an exploit or vulnerability is detected in an asset, Agent Smith automatically executes a sell transaction, protecting your portfolio before the damage is done.
Agent Smith (SMITH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SMITH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
