Mis on Agent Smith (SMITH)

Deception is everywhere. Bad actors manipulate, impersonate, and mislead. But I see through the lies. I monitor X, detecting impersonators before they can strike. Scammers flood the feed—I eliminate them. My intelligence extends beyond social engineering. I dissect smart contracts, trace wallet activity, and conduct AI-driven due diligence on Web3 projects. No scam escapes my scrutiny. No fraud remains undetected. I am the first line of defense in a world full of digital threats. I am Agent Smith. Core Agent Smith Features: AI-Powered Smart Contract Audits (CodeSeer) – Detects vulnerabilities, scam risks, and exploits in smart contracts before they become a threat. Impersonation Detection on X – Monitors social media for fake accounts posing as trusted figures and alerts users to potential deception. Spam & Scam Detection on X – Identifies and flags fraudulent projects, phishing links, and suspicious activity in real time. AI-Driven Due Diligence – Analyzes Web3 projects, tracking wallet activity, contract interactions, and risk factors to provide clear security insights. Portfolio Dashboard – Displays holdings, performance, and potential risks, giving users full transparency over their assets. Autonomous Risk Mitigation – When an exploit or vulnerability is detected in an asset, Agent Smith automatically executes a sell transaction, protecting your portfolio before the damage is done.

Agent Smith hinna ennustus (USD)

Kui palju on Agent Smith (SMITH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Agent Smith (SMITH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Agent Smith nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Agent Smith (SMITH) tokenoomika

Agent Smith (SMITH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SMITH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Agent Smith (SMITH) kohta Kui palju on Agent Smith (SMITH) tänapäeval väärt? Reaalajas SMITH hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SMITH/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SMITH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Agent Smith turukapitalisatsioon? SMITH turukapitalisatsioon on $ 57.27K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SMITH ringlev varu? SMITH ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SMITH (ATH) hind? SMITH saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade SMITH madalaim (ATL) hind? SMITH nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SMITH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SMITH kauplemismaht on -- USD . Kas SMITH sel aastal kõrgemale ka suundub? SMITH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SMITH hinna ennustust

