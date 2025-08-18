Rohkem infot ADASOL

ADASOL Hinnainfo

ADASOL Ametlik veebisait

ADASOL Tokenoomika

ADASOL Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ADA logo

ADA hind (ADASOL)

Loendis mitteolevad

1 ADASOL/USD reaalajas hind:

$0.00028086
$0.00028086$0.00028086
-5.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ADA (ADASOL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:32:08 (UTC+8)

ADA (ADASOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0002803
$ 0.0002803$ 0.0002803
24 h madal
$ 0.0003023
$ 0.0003023$ 0.0003023
24 h kõrge

$ 0.0002803
$ 0.0002803$ 0.0002803

$ 0.0003023
$ 0.0003023$ 0.0003023

$ 0.01072592
$ 0.01072592$ 0.01072592

$ 0.00022183
$ 0.00022183$ 0.00022183

+0.15%

-5.30%

-6.74%

-6.74%

ADA (ADASOL) reaalajas hind on $0.00028092. Viimase 24 tunni jooksul ADASOL kaubeldud madalaim $ 0.0002803 ja kõrgeim $ 0.0003023 näitab aktiivset turu volatiivsust. ADASOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01072592 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00022183.

Lüliajalise tootluse osas on ADASOL muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, -5.30% 24 tunni vältel -6.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ADA (ADASOL) – turuteave

$ 280.86K
$ 280.86K$ 280.86K

--
----

$ 280.86K
$ 280.86K$ 280.86K

999.77M
999.77M 999.77M

999,774,459.0629294
999,774,459.0629294 999,774,459.0629294

ADA praegune turukapitalisatsioon on $ 280.86K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ADASOL ringlev varu on 999.77M, mille koguvaru on 999774459.0629294. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 280.86K.

ADA (ADASOL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ADA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ADA ja USD hinnamuutus $ -0.0000339694.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ADA ja USD hinnamuutus $ +0.0000371459.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ADA ja USD hinnamuutus $ -0.00001831782300621564.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.30%
30 päeva$ -0.0000339694-12.09%
60 päeva$ +0.0000371459+13.22%
90 päeva$ -0.00001831782300621564-6.12%

Mis on ADA (ADASOL)

ADAonSOL: Named after Solana Co-Founder Anatoly Yakovenko’s dog Ada. Honorary Member Of The Solana Pack @aeyakovenko Doggo....Rip Ada 🐾

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ADA (ADASOL) allikas

Ametlik veebisait

ADA hinna ennustus (USD)

Kui palju on ADA (ADASOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ADA (ADASOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ADA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ADA hinna ennustust kohe!

ADASOL kohalike valuutade suhtes

ADA (ADASOL) tokenoomika

ADA (ADASOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ADASOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ADA (ADASOL) kohta

Kui palju on ADA (ADASOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas ADASOL hind USD on 0.00028092 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ADASOL/USD hind?
Praegune hind ADASOL/USD on $ 0.00028092. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ADA turukapitalisatsioon?
ADASOL turukapitalisatsioon on $ 280.86K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ADASOL ringlev varu?
ADASOL ringlev varu on 999.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ADASOL (ATH) hind?
ADASOL saavutab ATH hinna summas 0.01072592 USD.
Mis oli kõigi aegade ADASOL madalaim (ATL) hind?
ADASOL nägi ATL hinda summas 0.00022183 USD.
Milline on ADASOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ADASOL kauplemismaht on -- USD.
Kas ADASOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
ADASOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ADASOL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:32:08 (UTC+8)

ADA (ADASOL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.