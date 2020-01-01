Wen (WEN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wen (WEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wen (WEN) teave A community coin to immortalize WEN culture. Ametlik veebisait: https://www.wenwencoin.com/ Valge raamat: https://pitch.com/v/wenwencoin-k7y5xn/bf7a8128-1b3b-4fa3-b46f-0f78d24c1c32 Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/WENWENvqqNya429ubCdR81ZmD69brwQaaBYY6p3LCpk Ostke WEN kohe!

Wen (WEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wen (WEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 23.12M $ 23.12M $ 23.12M Koguvaru: $ 727.72B $ 727.72B $ 727.72B Ringlev varu: $ 727.72B $ 727.72B $ 727.72B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.12M $ 23.12M $ 23.12M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0005656 $ 0.0005656 $ 0.0005656 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000017260214372278 $ 0.000017260214372278 $ 0.000017260214372278 Praegune hind: $ 0.00003177 $ 0.00003177 $ 0.00003177 Lisateave Wen (WEN) hinna kohta

Wen (WEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wen (WEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WEN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WEN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WEN tokeni tokenoomikat, avastage WEN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WEN Kas olete huvitatud Wen (WEN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WEN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WEN MEXC-ist osta!

Wen (WEN) hinna ajalugu WEN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WEN hinna ajalugu kohe!

WEN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WEN võiks suunduda? Meie WEN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WEN tokeni hinna ennustust kohe!

