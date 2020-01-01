Ambire Wallet (WALLET) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ambire Wallet (WALLET) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ambire Wallet (WALLET) teave Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience. Ametlik veebisait: https://www.ambire.com/ Valge raamat: https://ambire.notion.site/Ambire-Wallet-Whitepaper-d502e54caf584fe7a67f9b0a018cd10f Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x88800092ff476844f74dc2fc427974bbee2794ae Ostke WALLET kohe!

Ambire Wallet (WALLET) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ambire Wallet (WALLET) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.88M $ 18.88M $ 18.88M Koguvaru: $ 717.30M $ 717.30M $ 717.30M Ringlev varu: $ 717.30M $ 717.30M $ 717.30M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 26.32M $ 26.32M $ 26.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000638616003044836 $ 0.000638616003044836 $ 0.000638616003044836 Praegune hind: $ 0.02632 $ 0.02632 $ 0.02632 Lisateave Ambire Wallet (WALLET) hinna kohta

Ambire Wallet (WALLET) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ambire Wallet (WALLET) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WALLET tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WALLET tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WALLET tokeni tokenoomikat, avastage WALLET tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust WALLET Kas olete huvitatud Ambire Wallet (WALLET) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid WALLET ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas WALLET MEXC-ist osta!

Ambire Wallet (WALLET) hinna ajalugu WALLET hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage WALLET hinna ajalugu kohe!

WALLET – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WALLET võiks suunduda? Meie WALLET hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WALLET tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!